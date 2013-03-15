Минздрав выделил деньги на закупку лекарств для лечения детей-аутистов

11:12, 15 марта 2013
Общество
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Впервые за годы независимости Украины в Государственном бюджете Украины на 2013 год на централизованную закупку лекарственных средств для лечения детей, страдающих аутизмом, предусмотрено 10 млн грн.

На закупку предусмотрено 10 млн грн

Об этом сообщила министр здравоохранения Раиса Богатырева на встрече с региональными журналистами, которая проходила в МОЗ Украины.

Министерством здравоохранения начата процедура государственных закупок, и 5 февраля 2013 года на официальном сайте Вестника государственных закупок размещено объявление об открытых торгах по закупке лекарственных средств для лечения детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма.

Раиса Богатырева напомнила, что с целью ранней диагностики и своевременного лечения расстройств поведения из спектра аутизма приказом МОЗ № 108 от 15.02.2010 утвержден клинический протокол по программно-целевому обслуживанию детей с соответствующими расстройствами.

«В прошлом году, – рассказала Раиса Богатырева, – я встречалась с членами Ассоциации родителей детей с синдромом аутизма, посещала школу-садик для деток-аутистов «Дитина з майбутним». Речь шла о том, чтобы создать условия для ранней диагностики и оказания системной реабилитационной помощи таким детям, поскольку это очень важно для их адаптации в обществе и реализации в жизни».

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