Минздрав выделил деньги на закупку лекарств для лечения детей-аутистов

Об этом сообщила министр здравоохранения Раиса Богатырева на встрече с региональными журналистами, которая проходила в МОЗ Украины.

Министерством здравоохранения начата процедура государственных закупок, и 5 февраля 2013 года на официальном сайте Вестника государственных закупок размещено объявление об открытых торгах по закупке лекарственных средств для лечения детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма.

Раиса Богатырева напомнила, что с целью ранней диагностики и своевременного лечения расстройств поведения из спектра аутизма приказом МОЗ № 108 от 15.02.2010 утвержден клинический протокол по программно-целевому обслуживанию детей с соответствующими расстройствами.

«В прошлом году, – рассказала Раиса Богатырева, – я встречалась с членами Ассоциации родителей детей с синдромом аутизма, посещала школу-садик для деток-аутистов «Дитина з майбутним». Речь шла о том, чтобы создать условия для ранней диагностики и оказания системной реабилитационной помощи таким детям, поскольку это очень важно для их адаптации в обществе и реализации в жизни».