Янукович позвал латвийский бизнес в Украину (фото)

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.Янукович заявил во время выступления на украинско-латвийском бизнес-форуме.

«Я убежден в том, что реформы мы также должны проводить с вами совместно», - сказал он.

По словам Президента, реализация реформ во всех сферах жизнедеятельности государства направлена на создание в Украине благоприятного бизнес-климата.

«Проводим все реформы ради того, чтобы создать нормальные, цивилизованные правила игры, ведения бизнеса. Поэтому что для нас очень важно, чтобы инвестиции, тот ресурс, который есть, он шел на развитие экономики Украины», - сказал он.

Глава государства отметил, что для достижения этой цели власть будет использовать все имеющиеся механизмы. «Успешным бизнес будет тогда, когда, первое - государство создает условия, второе - ведение бизнеса прозрачно. Поэтому мы продолжаем упорную реализацию стратегий комплексных внутренних преобразований», - добавил Президент.

По словам В.Януковича, Украине удалось «многое сделать и достичь определенных результатов» даже в условиях обострения кризисных процессов в мире. В частности, начало работать законодательство, которое регулирует отношения между бизнесом и властью, принципы сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства и пр. Успешно внедряются реформы в налоговой системе, работают новые Налоговый и Таможенный кодексы. Все это способствует либерализации экономики, работает на отмену значительного количества регуляторных актов на разных уровнях, подчеркнул глава государства.

Он сказал, что в настоящее время власть работает как над расширением внутреннего рынка, так и над активизацией внешнеэкономических отношений. К этой работе привлекаются не только представительства Украины, но и торгово-промышленные палаты разных стран. По убеждению В.Януковича, такие шаги будут стимулировать развитие бизнеса.