Эксперты прогнозируют стабильность валютного рынка

«В этом году ситуация на валютном рынке будет более стабильной, чем в прошлом. Рост экономики будет ощутимым. Тем более общемировые кризисные явления должны также быть меньше прошлогодних. Думаю, что при эффективном сотрудничестве Кабмина и Нацбанка удастся обеспечить макроэкономическую стабильность в банковском секторе, на валютном рынке и в вопросе инфляции. Здесь не стоит ожидать никаких неприятных сюрпризов», – уверен заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Эксперт отметил, что в 2013 году нет никаких оснований беспокоиться относительно ситуации на валютном рынке.

«В прошлом году были ситуативные колебания, связанные со спросом и предложением гривны на валютном рынке. Сегодня оснований для дестабилизации курса не вижу в том периоде, который можем прогнозировать. Имею в виду первое полугодие», – отметил специалист.

По мнению главного финансового аналитика РА «Эксперт-Рейтинг» Виталия Шапрана, одним из стабилизирующих факторов в 2013 году останется эффективная работа НБУ.

«Видя, каких экстремумов валютный рынок достигал в начале сентября и в ноябре прошлого года, могу порекомендовать действительно не стремиться уходить в валюту. Помните о тех людях, которые в 2009 году принимали доллары по 10 грн, а через 6 месяцев имели возможность приобрести доллары США по 8,0», – прогнозирует главный финансовый аналитик РА« Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.

Напомним, что в феврале 2013 года НБУ зафиксировал рекордно низкие объемы покупки валюты в размере 221 млн дол.

Аналогично низкие показатели покупки валюты населением наблюдались в апреле 2012 года (210 млн дол) и декабре 2012 (210 млн дол).