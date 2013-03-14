Эксперты прогнозируют стабильность валютного рынка

16:32, 14 марта 2013
Общество
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Эксперты считают, что ключевым фактором валютной стабильности стало снижение спроса населения на иностранную валюту.

Эксперты уверены, что ситуация на валютном рынке стабилизируется

«В этом году ситуация на валютном рынке будет более стабильной, чем в прошлом. Рост экономики будет ощутимым. Тем более общемировые кризисные явления должны также быть меньше прошлогодних. Думаю, что при эффективном сотрудничестве Кабмина и Нацбанка удастся обеспечить макроэкономическую стабильность в банковском секторе, на валютном рынке и в вопросе инфляции. Здесь не стоит ожидать никаких неприятных сюрпризов», – уверен заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Эксперт отметил, что в 2013 году нет никаких оснований беспокоиться относительно ситуации на валютном рынке.

«В прошлом году были ситуативные колебания, связанные со спросом и предложением гривны на валютном рынке. Сегодня оснований для дестабилизации курса не вижу в том периоде, который можем прогнозировать. Имею в виду первое полугодие», – отметил специалист.

По мнению главного финансового аналитика РА «Эксперт-Рейтинг» Виталия Шапрана, одним из стабилизирующих факторов в 2013 году останется эффективная работа НБУ.

«Видя, каких экстремумов валютный рынок достигал в начале сентября и в ноябре прошлого года, могу порекомендовать действительно не стремиться уходить в валюту. Помните о тех людях, которые в 2009 году принимали доллары по 10 грн, а через 6 месяцев имели возможность приобрести доллары США по 8,0», – прогнозирует главный финансовый аналитик РА« Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.

Напомним, что в феврале 2013 года НБУ зафиксировал рекордно низкие объемы покупки валюты в размере 221 млн дол.

Аналогично низкие показатели покупки валюты населением наблюдались в апреле 2012 года (210 млн дол) и декабре 2012 (210 млн дол).

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