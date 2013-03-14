Завтра в Киеве - до 11° тепла

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве западных областей пройдет сильный, местами очень сильный снег и мокрый снег, метели, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью и днем 1-6° мороза.

В северных, Хмельницкой и Винницкий областях - ночью и утром сильный, днем умеренный дождь с переходом в Хмельницкой и Житомирской областях в мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем - 6-11°.

На остальной территории страны дожди (ночью в восточных областях, в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь), местами грозы; температура ночью - 4-9° тепла, на юге - до 12°, днем - 12-17°, в Крыму - до 20°.

Ветер в Украине юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях и южной части местами 25-28 м/с.

В Киевской области облачно. Ночью и утром сильный, днем - умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 6-11° тепла.

В г. Киеве облачно. Ночью и утром сильный, днем - умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 9-11° тепла.