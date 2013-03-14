СМИ: Украинцы массово забирают долларовые депозиты

Вкладчики пытаются успеть разместить вклады в национальной валюте по высоким ставкам, поскольку уже сейчас все банки начали их резкое снижение. В ближайшее время тренд продолжится, так как банки заинтересованы в более активном кредитовании, для чего им нужны дешевые ресурсы.

В условиях низких девальвационных ожиданий граждане резко потеряли интерес к иностранной валюте. В феврале они сняли с валютных депозитов 1,5 млрд грн, сообщили вчера в Нацбанке. И хотя валютный портфель населения сократился всего на 0,8% (до 183,3 млрд грн), такого не происходило уже восемь месяцев, сообщает Коммерсант.

Последний раз вкладчики массово забирали валюту из банков еще в мае прошлого года (-205 млн грн). А самое существенное в 2012 году уменьшение портфеля наблюдалось в апреле (-1,04 млрд грн).

Банкиры объясняют эту тенденцию падением ставок валютных вкладов. "С 1 февраля началось резкое снижение ставок по валютным депозитам, до такого уровня они не опускались уже 3-4 года. Поэтому население начало забирать депозиты, которые в феврале должны были быть пролонгированы. Разница в ставках между гривневыми и валютными вкладами достигает порядка 10%. И люди, которые не верят в девальвацию, не вкладывают в иностранную валюту",— говорит заместитель председателя правления УкрСиббанка Константин Лежнин.

Поэтому граждане делают ставку на сбережения в гривне. В феврале усилился приток средств на гривневые счета — портфель вкладов пополнился на рекордные 8,2 млрд грн. "Доходность вклада — один из ключевых критериев выбора депозитного продукта. Сейчас население перекладывает свои сбережения в гривну, разрывая валютные депозиты досрочно или дождавшись окончания их срока",— говорит заместитель председателя правления-казначей Банка Национальный кредит Дмитрий Власов.