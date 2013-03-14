Кабмин ликвидировал более 100 вспомогательных органов

Соответствующее постановление, проект которого во исполнение поручения премьер-министра Украины разрабатывало Министерство юстиции, было принято 13 марта во время правительственного заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, ликвидация ряда вспомогательных органов, образованных Кабинетом министров, состоялась с целью упорядочения их деятельности. Кроме того, оптимизировано количество консультативных, совещательных и других вспомогательных правительственных органов.

В частности, ликвидированы вспомогательные органы, которые образовывались к определенным датам или на определенные периоды, как то - Организационный комитет по подготовке и празднованию 300-летия основания г. Лисичанск Луганской области, Межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки к обеспечению постоянного прохождения отопительного сезона 2010/11 года или Организационный комитет по подготовке и проведению 18-го саммита глав государств Центральной Европы.

Также ликвидированы вспомогательные органы с дублирующими функциями, или необходимость в деятельности которых отпала, в частности, в связи с проведением реформы и изменением функций центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, в связи с ликвидацией 103 вспомогательных органов, этим же постановлением Кабмина признаны утратившими силу полностью или частично, почти две сотни актов Кабинета министров, которые регулируют вопросы деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных правительственных органов. Также внесены соответствующие изменения в некоторые акты Кабмина.

Указанное правительственное постановление вступит в силу после его официального опубликования, отметили в Минюсте.