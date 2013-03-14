Европейцы профинансируют строительство дорог вокруг Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров Украины рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«Только в 2013 году с помощью европейских инвестиционных институтов мы будем строить дорогу Лубны-Полтава протяженностью 67 км, начнутся работы на подходах к Киеву - это 148 км на направлениях Киев-Чоп, Киев-Ковель, Киев-Одесса, Киев-Чернигов. Будут продолжены работы по строительству моста через Днепр в Запорожье, второй очереди окружной дороги в Днепропетровске, и четвертой очереди в Донецке», - сказал он.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») с 2000 года за средства международных финансовых организаций в рамках совместных проектов отремонтировало и реконструировало более 900 км автомобильных дорог Украины общегосударственного значения, в том числе и Киев-Чоп и Киев-Харьков-Довжанский.

Как сообщал УНИАН, стоимость реконструкции автомобильных подходов к Киеву составляет 900 млн евро.

«Укравтодор» в 2012 году открыл движение на 1601 км отремонтированных и построенных дорог. По итогам 2011 года «Укравтодор» увеличил ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое - до 2 тыс. км.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в с