Налоговики перекрыли канал теневого спирта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области, при этом из незаконного оборота было изъято 30 тонн спирта на сумму 1,5 млн грн. Также был выявлен канал поступления табачных изделий, незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины, в оптово-розничную сеть региона. Из незаконного оборота изъято 240 тыс пачек сигарет на 2 млн грн.

В сообщении также отметили, что всего с начала текущего 2013 года при проведении комплекса оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято подакцизных товаров на 9,16 млн грн.

По линии борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров в Единый реестр досудебных расследований в 2013 году было внесено 21 уголовное правонарушение. По этим правонарушениям изъято подакцизных товаров на сумму 4,2 млн грн.