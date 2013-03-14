Нежинский городской совет переименовал площадь Ленина

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН секретарь Нежинского городского совета Олег Кирсанов, соответствующее решение депутаты горсовета приняли 12 марта во время очередной сессии.

По его словам, на рассмотрение депутатов было вынесено несколько предложений о переименовании главной площади города – имени Святой Покровы, Покровская, Центральная, имени И.Франко.

Большинство депутатов поддержали идею вернуть центральной площади Нежина историческое название – имени И.Франко, которое она носила в 1920-1970-х годах.

О.Кирсанов также прибавил, что вопрос о вынесении на рассмотрение сессии обсуждался в депутатских комиссиях, а также представителями общественного совета, который действует при городском совете.

"Были разные мнения, но я считаю, что решение положительно воспримут жители города", - отметил секретарь Нежинского горсовета.

Единственный депутат от КПУ не голосовал за изменение названия площади им. Ленина и вообще в начале сессии предлагал снять вопрос с повестки дня.

В Нежинском городском совете в 2012 году создана временная депутатская комиссия по переименовыванию улиц и площадей Нежина с целью лишения их тоталитарных названий.