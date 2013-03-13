Пострадавшим на производстве увеличили страховые выплаты

«С марта 2013 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве вырастут на 14,9%. А средний размер выплат вырастет на 180 грн – с 1210 до 1390 грн. На эти цели в 2013 году потребуется почти 500 млн грн», – сказала Министр социальной политики Украины Наталия Королевская по итогам заседания Кабмина.

Соответствующее повышение, по словам министра, коснется более 300 тысяч шахтеров-инвалидов, а также других пострадавших на производстве и членов их семей.

Отдельно Королевская отметила, что принятые сегодня социальные решения Кабмина является частью пакета из более 70 предложений Министерства социальной политики, разработанных с начала года.

В целом предложения в социальной сфере Минсоцполитики, поддержанные на сегодняшнем заседании правительства, касаются свыше 2 млн украинцев. На их реализацию из государственного бюджета и бюджета фондов социального страхования будет направлено более 2 миллиардов гривен.