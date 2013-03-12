Сербская полиция нашла украденную 7 лет назад картину Рембрандта

Как сообщили представители правоохранительных органов, произведение искусства нашли в одном из частных домов в пригороде Сремска-Митровицы в 70 км от Белграда. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к краже. Оригинальность картины уже подтвердили эксперты, передает ИТАР-ТАСС.

Портрет был похищен в 2006 году во время ограбления галереи вместе с тремя другими произведениями искусства. В их числе - "Сенека" Рубенса, "Ночной пейзаж с рыбаком" Пьера Франческо Мола, а также "Голова Христа" неизвестного европейского художника. Их судьба пока неизвестна.

Рембрандт написал "Портрет отца" в 1630 году. Эксперты оценивают стоимость картины как минимум в 2,5 млн фунтов стерлингов (3,7 млн долларов).

В середине 1990-х годов "Портрет отца" уже становился объектом кражи. Тогда полицейские обнаружили полотно в Испании.