Польская компания приступила к бурению шестой скважины в Луганской области

Об этом говорится в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению компании, которая ведет добычу в Украине через фирму "КУБ-Газ", скважину планируется пробурить на глубину 3,2 км и завершить работы на этой скважине за приблизительно 70 дней.

Вице-глава KOV Якуб Корчак отметил, что компания с начала работы на украинском рынке концентрировала свои усилия на разработке Ольговского месторождения, которое считает самым перспективным из четырех, лицензиями на которые владеет "КУБ-Газ".

Он напомнил, что за неполные три года компания подключила к коммерческой добыче на этом месторождении пять скважин, высказав надежду, что шестая скважина также позволит увеличить добычу.

По данным KOV, в феврале среднесуточная добыча на Ольговском месторождении составляла 323,4 тыс. кубометров газа и составляла около 42% производства на всех украинских месторождениях компании.

Как сообщал УНИАН, с момента приобретения украинского актива летом 2010 года KOV, которая владеет 70% "КУБ-Газа", провела 12 пробный бурений, подключив к коммерческой добыче 8 скважин.

В конце прошлого года представители KOV заявляли о планах увеличить добычу в Украине за 3 года, по крайней мере, вдвое - до 1,4 млн кубометров газа в сутки.

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером созданной в 2008 году и публичной с мая 2010 года компании Kulczyk Oil Ventures является самым богатый гражданин Польши Ян Кульчик, состояние которого Forbes оценивает в около 3,6 млрд долл.

KOV, которая реализует проекты в Украине, Брунее и Сирии, на конец сентября 2012 года оценивала стоимость своих активов в Украине в 125,9 млн долл. по сравнению со стоимостью всех активов в 172,4 млн долл.

Капитализация KOV в ходе сегодняшних торгов на Варшавской бирже составляла более 210 млн долл.

Основными активами «КУБ-Газа» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.