Оппозиция требует расследовать испытание лекарств на детях

Группа народных депутатов от оппозиции требует от генерального прокурора Украины, председателя СБУ, вице-премьер-министра, ответственного за сферу здравоохранения, и министра внутренних дел провести безотлагательную проверку “многочисленных фактов противозаконных клинических испытаний сомнительных лекарственных средств на детях, а всех должностных лиц, виновных в летальных случаях из-за применения непроверенных препаратов и вакцин, привлечь к уголовной ответственности”.

Об этом говорится в обращении, которое сегодня было направлено руководителям соответствующих структур, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Авторами обращения являются председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Андрей Иванчук, народные депутаты от «Батькивщины» Павел Петренко, Александра Кужель, Максим Бурбаки, Андрей Пышный, Юрий Вознюк, Геннадий Зубко, Андрей Головко, Татьяна Донец, Лилия Гриневич и Анатолий Дырив, а также представитель ВО «Свобода» Олег Махницкий и член фракции «УДАР» Роман Романюк.

В обращении отмечается, что “на протяжении последних двух лет служебные лица Министерства здравоохранения Украины фактически покрывали проведение противозаконных клинических испытаний сомнительных лекарственных средств на детях, о чем свидетельствуют многочисленные факты”.

В частности, заявляют депутаты, в отделении детской эндокринной патологии государственного учреждения «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМНУ» 26 пациентов принимали участие в клинических испытаниях китайского препарата «Джинтропин» по окончании срока, определенного страховым договором, а информационные согласия 9 пациентов, вопреки требованиям законодательства, были подписаны лишь одним из родителей, вместо обязательных двух.

В обращении говорится, что в отделении детской кардиологии Научно-исследовательского медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава при исследовании препарата «Босентан» выявлены случаи не извещения органов опеки и попечительства об участии в клиническом испытании одного из детей, а сами клинические испытания проводились без аккредитационного сертификата заведения здравоохранения.

Также, отмечают депутаты, клиническое исследование терапии препаратом «Дорипенем» в педиатрическом отделении Полтавской областной детской клинической больницы проводилось без аккредитационного сертификата почти полтора года.

“В документах также подчеркивается, что в 2012 году Министерство закупило вакцины против гепатита В неподобающего качества у ПАО «Фармстандарт-Биолик», следствием чего стали многочисленные летальные случаи. Лишь по официальным данным в результате применения этой вакцины умерли более 10 детей”, - говорится в обращении оппозиции.