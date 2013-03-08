Феминистки прошли маршем по Киеву

8 марта по маршруту от Софийской площади до Майдана Независимости прошел феминистический марш "Достаточно прикрывать неравенство традициями!".

В марше приняли участие около 200 человек. Это уже третий ежегодный марш, инициированный Феминистической офензивой 8 марта по случаю дня борьбы женщин за свои права. В марше также приняли участие Ритмы Сопротивления, Студенческий профсоюз "Прямое действие", Автономная Союз Трудящихся, Либертарная Координация, Левая Оппозиция, Инсайт. Акцию поддержали феминистки из Беларуси, Армении, Грузии, Германии, России, Венгрии.

Участники акции прошли от Софийской площади до здания КГГА, скандируя «Традиция - не данность! Наш выход - солидарность!»,«В традициях - насилие, сексизм, дискриминация! Да здравствуют просвещение и эмансипация», сообщает Радио Свобода.

Участники марша требовали отказаться от гендерных стереотипов.

Также участники марша скандировали "левые" лозунги «Свобода! Равенство! Глобальная солидарность!».

В их руках были также плакаты с требованием освободить участников российской панк-группы Pussy Riot.