"Студенческая защита" написала Януковичу о молодежной политике

Как сообщили УНИАН в Общественной инициативе «Студенческая защита», организации направили главе государства соответствующее обращение.

В сообщении напоминается, что 28 февраля Президент подписал указ «О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» об образовании Министерства молодежи и спорта Украины.

Авторы обращения выразили убеждение, что реализация государственной политики относительно молодежи должна занять главное место в деятельности новосозданного Министерства молодежи и спорта Украины, и осуществляться именно молодыми людьми.

«Практика деятельности министерства последних лет и опыт иностранных государств подтверждают, что государственная молодежная политика координируется отдельно определенным заместителем министра, как самостоятельное направление. На наш взгляд, есть необходимость назначить заместителя министра по вопросам молодежи на основании предложения от организованного молодежного движения, образовать соответствующие структурные подразделения по вопросам реализации молодежной и детской политики с включением в их компетенцию, в том числе социально значимых вопросов молодежи», - отмечается в письме молодежных и студенческих организаций.

Они напоминают, что до сих пор не решенными остаются вопросы образования Дома молодежи Украины и международного молодежного центра на его базе, Центра патриотического воспитания и тому подобное. Все эти вопросы были поставлены к выполнению в поручении Президента Украины относительно решения актуальных вопросов студенческой молодежи от 17 ноября 2012 года.

Обращение подписали руководители Национального совета молодежных организаций Украины, Ассоциации правозащитных организаторов студентов Украины, Кадрового союза молодых политиков и управленцев, Всеукраинского союза молодых предпринимателей и бизнесменов, Национального студенческого союза, Союза молодых государственных служащих Украины, Украинской федерации молодых медиков, Ассоциации инноваторов Украины, Молодежного славянского форума, Украинского союза молодых депутатов, Лиги славянской молодежи и другие.