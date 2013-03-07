Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Рокитского

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью бывшего первого заместителя председателя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины генерал-полковника в отставке Владимира Рокитского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«В памяти всех, кто знал и работал вместе с Владимиром Георгиевичем, он останется принципиальным и мудрым руководителем, настоящим профессионалом, верным товарищем, Человеком, который верно служил своему народу и Украинскому государству», - говорится в соболезновании Президента родным и близким покойного.