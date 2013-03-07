Ведущей Нового канала Ольге Фреймут во время драки вывихнули руку

Об этом со ссылкой на пресс-службу телеканала сообщает Телекритика.

Члены съемочной группы программы "Ревизор" получили повреждения спины, рук и головы после проверки паба «Корида» в Ивано-Франковске.

Жители города характеризовали его как худшее место Ивано-Франковска по всем показателям - и Новый канал направил в «Кориду» журналистов для съемок очередного сюжета.

Через 10 минут с начала съемки в пабе появился неизвестный мужчина, который начал кричать: «Что вы здесь делаете?" После этого он начал активно выталкивать ведущую Ольгу Фреймут и съемочную группу из кухни паба. Позже он выключил свет и затеял драку. По свидетельству журналистов Нового канала, человек так разозлился, что махал кулаками без разбора, некоторые его удары достались и посетителям.

«Как только он вошел, я поняла, что нужно переместиться из кухни в зал. Ведь кругом ножи, - рассказала ведущая Ольга Фреймут. - Повернулась и увидела испуганные глаза нашего администратора Ани Пагавы. Она кричала: «Оля! Оля! ». Наверное, до конца жизни не забуду ее взгляд. Если бы не команда, меня бы побили сильнее. А так только вывихнули руку и ударили в плечо. Шеф-редактор проекта Анна Жижа практически закрыла меня собой. Удары достались ей и ребятам из съемочной группы. Такого со мной еще не случалось ».

Команда «Ревизора» сообщила, что подала заявление в местное отделение милиции.