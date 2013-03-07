Милиция квалифицировала дело Рабиновича как вымогательство

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью МВД Украины.

“Есть уголовное производство, занесенное в Единый государственный реестр досудебных расследований 31 января этого года, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит следственный отдел Печерского райуправления столичной милиции”, - отметили в УСО, заметив, что В.Рабинович был допрошен как потерпевший, и на допросе рассказал, “то же, что и вчера на пресс-конференции”.

В МВД отметили, что пока досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта в Генеральной прокуратуре Украины официально подтвердили информацию о получении от бизнесмена В.Рабиновича обращения по поводу угроз в его адрес и отметили, что передали документ в Министерство внутренних дел.

“22 января оно (обращение - УНИАН) было перенаправлено в МВД для соответствующего проведения проверки и принятия решения по существу в рамках действующего законодательства”, - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, 4 марта в Киеве около 15.36 в районе станции метро "Кловская" (улица Мечникова) было совершено покушение на жизнь президента ФК "Арсенал" (Киев), сопредседателя Европейского еврейского парламента, президента Всеукраинского еврейского конгресса В.Рабиновича. В его автомобиль, который выезжал со двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль поврежден.

5 марта столичная милиция сообщила, что открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» в связи с попыткой подрыва автомобиля В.Рабиновича.

6 марта на пресс-конференции в УНИАН В.Рабинович заявил, что связывает покушение на себя с деятельностью в еврейском обществе и "предложением" продать телеканал Jewish News One (JN1).

По словам В.Рабиновича, в последнее время в Украине очень усилились реакционные настроения относительно евреев, и никакой действенной реакции со стороны правоохранительных органов нет.

В.Рабинович заметил, что некоторое время назад у него состоялась встреча с народным депутатом, помощником премьер-министра Украины Андреем Деркачем. "Он приехал, сел со мной, рассказал о своих грандиозных планах, и вдруг он мне говорит следующее: "Ты понимаешь, что сейчас в стране происходит? Ты не знаешь, какая мы сила, мы формируем блок единых медиа. Ты знаешь, когда ты работал, мой папа был главой Службы безопасности, я считаю, что ты с нами не рассчитался, ты нам еще должен. Нам деньги не нужны, ты должен понять правильно - перепиши на нас канал JN1. Если ты это в течение недели не сделаешь, у тебя будут большие проблемы", - рассказал В.Рабинович, добавив, что А.Деркач отметил, что это решение "принято наверху, в течение недели ты должен вернуть канал".

Бизнесмен отметил, что "по итогам встречи" написал письмо на имя генерального прокурора. "Ни один человек меня не вызвал, пока что-то там не взорвали", - сказал В.Рабинович.

6 марта А.Деркач заявил, что подаст иск к В.Рабиновичу за ложные обвинения в возможной причастности к взрыву.