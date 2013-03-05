В Донецке - разбойное нападение на ювелирный магазин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, сегодня, 5 марта, в 9.10 на пульт Государственной службы охраны поступил сигнал о разбойном нападении на ювелирный магазин, расположенный в Кировском районе г. Донецка по ул. Бирюзова.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что нападение произошло в 9.05 - при открытии магазина. В помещение зашел неизвестный, который скрыл лицо вязаной шапкой, натянутой до глаз, и шарфом, закрывающим нижнюю часть лица. Злоумышленник разбил витрину и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал лоток с ювелирными изделиями, после чего скрылся. Посетителей в этот момент в магазине не было.

В милиции сообщили приметы подозреваемого: 27-28 лет, рост около 170 см.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кировского райотдела милиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).