Транспортники рассказали, как будет проходить реформирование портов

В частности, Федерация готова подписать с ПРМТУ Меморандум о сотрудничестве. Об этом сказано в сегодняшнем сообщении ФРТУ.

Как заявил председатель Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш, необходимость активного сотрудничества с крупнейшим в стране профсоюзом работников морского транспорта связана с предстоящим изменением правил работы в отрасли и необходимостью улучшения инвестиционного климата с учетом соблюдения баланса интересов работодателей и работников.

«Инвесторы должны иметь понятные правила игры, в том числе и в отношениях с профсоюзами. Это позволит реформе качественно реализоваться», - заявил Климпуш.

Организации, впервые заявившие о сотрудничестве,намерены официально зафиксировать общие позиции по отраслевым вопросам, согласовать свои планы и выработать общее видение процессов в морских портах. В частности, обе организации видят концессию одним из наиболее привлекательных инструментов привлечения инвестиций в реформирование портов.

Федерация работодателей транспорта одновременно с Меморандумом о сотрудничестве с ПРМТУ предлагает создать двухсторонний социально-экономический совет, а также разработать корпоративный Кодекс социальной ответственности работодателей и профсоюзов предприятий морской отрасли.

Также Федерация предложила принять Декларацию о принципах отношений работодателей и работников предприятий и предусмотреть сохранение социальных стандартов при проведении реформы морской отрасли. В частности, речь идет о сохранении рабочих мест и уровня зарплаты, созданииновых рабочих мест, подготовке и обучении рабочих кадров, а также совместнойответственности за состояние дел в портах и предприятиях морской отрасли.

Напомним, 8 июня 2012 г. Президент Виктор Янукович подписал закон Украины «О морских портах», определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности в портах.

В данный момент Министерство инфраструктуры совместно с предприятиями морской отрасли и профсоюзными организациями разрабатывает Стратегию развития отрасли.