ГАИ месяц будет проверять пассажироперевозчиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

В этот период будут проведены проверки предприятий и субъектов ведения хозяйства на предмет выполнения ими требований законодательства об автомобильном транспорте. Особое внимание будет уделяться вопросам подготовки автотранспорта к использованию, организации предрейсового контроля технического состояния автобусов и проведению ежесменного медицинского осмотра водителей, отметили в ГАИ.

Также будет осуществляться усиленный контроль над соблюдением Правил дорожного движения водителями автобусов, в первую очередь над соблюдением скоростного режима, перевозки пассажиров сверх установленного количества, соблюдением требований дорожных знаков и разметки, правил остановки и стоянки и пр., подчеркивается в сообщении.

При этом в ГАИ проинформировали, что в прошлом году при участии автобусов произошло более 1,6 тыс. ДТП, в которых 317 человек погибли и 2 тыс. 824 получили телесные повреждения. В январе этого года в дорожно-транспортных происшествиях с участием этой категории транспорта погибли 27 человек, еще 260 получили травмы, отметили в ГАИ, констатировав, что состояние безопасности пассажирских перевозок на сегодняшний день нуждается в дополнительном внимании.