В Хмельницкой области сорвиголова украл почти 3 км провода с линий электропередач

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в области, злоумышленник срезанные на неработающих предприятиях провода сдавал в разные пункты приема металлолома, чтобы его не заподозрили в кражах. За один из кусков провода длиной 170 м он получил, например, 120 грн.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное хищение чужого имущества). Ему может угрожать наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет.