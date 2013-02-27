В Хмельницкой области сорвиголова украл почти 3 км провода с линий электропередач
08:58, 27 февраля 2013Общество
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В Чемеровецком районе Хмельницкой области работники милиции задержали 45-летнего мужчину, который похитил почти три километра провода с линий электропередач.
За один из кусков провода длиной 170 м вор получил 120 грн / Фото: ruslom.ru
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в области, злоумышленник срезанные на неработающих предприятиях провода сдавал в разные пункты приема металлолома, чтобы его не заподозрили в кражах. За один из кусков провода длиной 170 м он получил, например, 120 грн.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное хищение чужого имущества). Ему может угрожать наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трех лет.
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