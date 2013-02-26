Прокурором Донецкой области стал Сюсяйло

Приказом Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки прокурором Донецкой области назначен Олег Сюсяйло, который до этого назначения занимал должность первого заместителя прокурора Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что О.Сюсяйло работает в органах прокуратуры с 1994 года. Работал заместителем прокурора г. Макеевки, заместителем прокурора г. Донецка, занимал должность начальника отдела в аппарате прокуратуры области.

Другим своим приказом В.Пшонка назначил Владимира Вышинского на должность начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины.

В.Вышинский возглавлял прокуратуру Донецкой области с 2011 года. В органах прокуратуры работает почти 30 лет. За это время занимал разные должности в аппарате прокуратуры Донецкой области, был прокурором районов в г. Донецке, заместителем прокурора Донецкой области, прокурором г. Севастополя.

Генеральный прокурор В.Пшонка отметил, что на разных должностях в органах прокуратуры О.Сюсяйло и В.Вышинский всегда проявляли профессионализм, а их значительный опыт на порученных направлениях прокурорской деятельности должен стать залогом результативности их работы на новых должностях.