200 тысяч человек уже записались на ВНО-2013

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки, молодежи и спорта, по словам министра Дмитрия Табачника, методология и процедура проведения внешнего независимого оценивания в 2013 году не претерпит каких-либо существенных изменений, если сравнивать с ВНО предыдущих лет. 4 января началась регистрация желающих принять участие в ВНО в этом году, и, как напомнил министр, соответствующие документы можно подавать до конца дня 5 марта, а вносить изменения в регистрационные данные можно будет только до 19 марта.

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«Ожидаем, что в этом году будет больше желающих принять участие во внешнем независимом оценивании, ведь это связано с численностью одиннадцатиклассников - мы ожидаем от 311 до 321 тысяч желающих пройти тестирование, - отметил Д.Табачник. - А по состоянию на 25 февраля для участия во ВНО зарегистрировались 207 тысяч человек. Наибольшее количество желающих зарегистрировалось для сдачи тестов по математике, истории Украины и украинскому языку».