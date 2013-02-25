Оппозиция хочет законом защитить поступление по результатам ВНО

Об этом в комментарии "Зеркалу недели. Украина" заявила депутат от "Батьківщини", один из авторов проекта закона Лилия Гриневич.

"В своем законопроекте мы придерживаемся Конституции и гарантируем равный и справедливый доступ к высшему образованию. Прием на обучение в вузы независимо от их типа, статуса и формы собственности будет происходить на конкурсной основе, по результатам внешнего независимого оценивания с учетом результатов обучения в школе. Но вес ВНО в конкурсном балле не должен быть меньше 90%. При этом автономным правом вузов является определение коэффициентов для зачисления результатов ВНО по тому или иному предмету, так называемой формулы зачисления", - сказала депутат.

Она напомнила, что когда в 2002 году создавалась систему ВНО, ориентировочный объем взяток при поступлении достигал на то время двух миллиардов гривен.

"Система внешнего независимого тестирования доказала свою эффективность, уничтожив этот теневой рынок. Но главное то, что мы предоставили возможность справедливого поступления тысячам детей из малообеспеченных семей, тем, которые живут в небольших городках и сельской местности. Мы предлагаем законодательно защитить поступление по результатам ВНО", - отметила Гриневич.

"Сегодня перед нами две задачи: первая — сохранить ВНО как основу равного, справедливого доступа к бесплатному высшему образованию, вторая — расширить свободную от коррупции территорию в высшем образовании", - подчеркнула она.