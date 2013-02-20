Украине разрешили продавать птицу в Европе

Украина получило положительное решение относительно импорта продукции птицеводства украинского производства на рынок Европейского Союза (ЕС), что стало возможным после вступления в действие регламента ЕС N88/2013, сообщили в представительстве Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

«Это событие стало завершающим звеном в совместных усилиях украинского правительства и бизнеса, направленных на открытие европейского рынка для отечественной сельскохозяйственной продукции», – отметили в представительстве.

Согласно сообщению, следующим шагом властей на пути выхода украинских предпринимателей на новые рынки сбыта будут усилия, направленные на открытие рынка ЕС для отечественной мясомолочной продукции, которая будет соответствовать европейским стандартам качества продуктов питания.

Ранее, 4 декабря 2012 года, на заседании постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) гендиректората «САНКО» Европейской Комиссии было принято решение о включении Украины в список стран, производители которых выполнили соответствующие требования ЕС и смогут поставлять на европейский рынок продукцию домашней птицы, мяса диких птиц, яиц и яичных продуктов.

При этом в регламент были внесены изменения до начала фактических поставок.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, поголовье птицы в Украине в 2013 году увеличится по сравнению с 2012 годом на 7% – до 228,8 млн. голов.

В январе 2013 года поголовье птицы выросло на 7,8% по сравнению с январем 2012 года – до 206,4 млн. голов

В 2012 году поголовье птицы в Украине увеличилось на 6,5% против 2011 года и составило 213,9 млн. голов.

Справка УНИАН. Эксперты прогнозируют увеличение экспорта курятины в 2013 году до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году. При этом объем производства курятины в 2012 году, по оценкам Союза птицеводов, составил около 1,05 млн. тонн.