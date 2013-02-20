Завтра в Украине - до 8° тепла

В южной части местами туман. На дорогах северной половины Украины гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза; в Крыму и на юге Одесской области ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области в четверг - снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.