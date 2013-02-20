В Кременчуге прошел митинг против повышения тарифов

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг вышло около 250 человек. Они высказали свое несогласие с планируемым повышением тарифа на содержание жилья (эксплуатационные расходы).

Митингующие выражали свое несогласие с планируемым повышением тарифов, поскольку, по их мнению, расчеты, влияющие на формирование тарифа проводятся непрозрачно и засекреченно; непрозрачной является деятельность частных управляющих компаний; жители не имеют возможности контролировать качество услуг, предоставляемых частными структурами.

“Предлагаю, прежде, чем повысить тариф, провести общественную экспертизу и проверить, насколько данные, которые указывают наши частные предприниматели, соответствуют фактическим придомовым территориям и другим составляющим тарифа. В противном случае нас всех обманывают, нарушая Законы «Об информации», «О защите прав потребителей», «О жилищно-коммунальных услугах», - сказала одна их участниц митинга.

В резолюции, принятой по итогам собрания, люди заявили, что они не согласны с повышением тарифа на эксплуатационные услуги. Жители предлагают привести действующие тарифы в соответствие с законодательством (с 2008 года, когда были утверждены тарифы, поменялась нормативная база), предлагают провести общественную экспертизу расчетов и просят вернуть дома на обслуживание ЖЭПам, а не частным управляющим компаниям.

Резолюция будет направлена в горисполком, облгосадминистрацию и Национальную комиссию по регулированию рынка коммунальных услуг.

Справка УНИАН. Власти Кременчуга заявили о возможности повышения тарифов на эксплуатационные расходы (содержание жилья). В управляющих компаниях говорят, что тариф должен вырасти в среднем на 20%, чтобы покрыть увеличение минимальной зарплаты и его других составляющих.

Действующие тарифы на эксплуатационные расходы Кременчугский горисполком утвердил в 2008 году.