Харьковские пограничники обнаружили контрабандную партию серебра

Харьковские пограничники изъяли сегодня утром у проводника поезда «Киев-Астана» контрабандную партию изделий из серебра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, четыре тюка были спрятаны в межпотолочном пространстве вентиляционной шахты вагона поезда. В тюках оказались изделия из серебра: кольца (410 штук), сережки (410 штук), кулоны (10 штук).

Владельцем украшений оказался проводник, гражданин Казахстана. Проводник вместе с изъятым товаром передан таможенникам. Сумма задержанного товара устанавливается.