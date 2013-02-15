В Ужгороде «ПриватБанк» открыл офис формата «open space»
В областном центре Закарпатья городе Ужгороде по улице Швабской, 64 ПАО КБ «ПриватБанк» сегодня, 15 февраля, открыл офис открытого формата банковского общения типа «open space».
Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия директор Западного главного регионального управления «ПриватБанка» Орест Блащук рассказал, что «open space» - это совершенно новый для Украины формат обслуживания клиентов. Подобный формат уже активно применяют финансовые учреждения Америки и Европы. В Украине же первым его внедряет именно «ПриватБанк».
«Такие отделения - это просторные помещения без кабинетов, которые дают возможность работать и обслуживать клиентов без очередей. Каждый сотрудник банка является универсалом, поэтому в этом офисе клиенты всегда найдут работника, который предоставит исчерпывающую информацию и консультацию. Очень все просто, доступно и занимает всего несколько минут», - уточнил О.Блащук.
Кроме того, по словам директора Западного регионального управления «ПриватБанка», офис предоставляет широкий спектр услуг дистанционно. «Человек, не выходя из дома, может обслуживать любой вид платежей: коммунальные услуги, детский сад, кабельное телевидение», - добавил представитель-банкир.
Как сообщила во время открытия заместитель начальника Ужгородского главного отделения «ПриватБанка» Наталья Грицик, с помощью такого офиса клиенты банка смогут получать дистанционно и ряд других услуг от банка. «Все остальные операции, даже открыть депозит, удобнее проводить дома или на рабочем месте - через Интернет или мобильный телефон. Для пополнения карты наличными или оплаты услуг есть круглосуточные терминалы самообслуживания. Этому всему может научить вас работник нашего офиса», - добавила Н.Грицик.
Директор регионального управления также уточнил, что до конца текущего года ПАО КБ «ПриватБанк» планирует открыть только в Закарпатской области около 10 отделений такого типа.
«Поскольку «ПриватБанк» - лидер по количеству клиентов в Украине, то руководство финансового учреждения постоянно думает над упрощением обслуживания, доступностью, делает редизайн помещений. Мы работаем, чтобы клиентам было удобнее», - добавил О.Блащук.
По информации ПАО КБ «ПриватБанк», только в течение последнего месяца в западных областях уже открыли 4 новых отделения. В общем, в январе по стране заработало более 20 новейших банковских отделений в свободном формате, а до конца года банк откроет еще более 200 таких современных банковских офисов.