В Ужгороде «ПриватБанк» открыл офис формата «open space»

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия директор Западного главного регионального управления «ПриватБанка» Орест Блащук рассказал, что «open space» - это совершенно новый для Украины формат обслуживания клиентов. Подобный формат уже активно применяют финансовые учреждения Америки и Европы. В Украине же первым его внедряет именно «ПриватБанк».

«Такие отделения - это просторные помещения без кабинетов, которые дают возможность работать и обслуживать клиентов без очередей. Каждый сотрудник банка является универсалом, поэтому в этом офисе клиенты всегда найдут работника, который предоставит исчерпывающую информацию и консультацию. Очень все просто, доступно и занимает всего несколько минут», - уточнил О.Блащук.

Кроме того, по словам директора Западного регионального управления «ПриватБанка», офис предоставляет широкий спектр услуг дистанционно. «Человек, не выходя из дома, может обслуживать любой вид платежей: коммунальные услуги, детский сад, кабельное телевидение», - добавил представитель-банкир.

Как сообщила во время открытия заместитель начальника Ужгородского главного отделения «ПриватБанка» Наталья Грицик, с помощью такого офиса клиенты банка смогут получать дистанционно и ряд других услуг от банка. «Все остальные операции, даже открыть депозит, удобнее проводить дома или на рабочем месте - через Интернет или мобильный телефон. Для пополнения карты наличными или оплаты услуг есть круглосуточные терминалы самообслуживания. Этому всему может научить вас работник нашего офиса», - добавила Н.Грицик.

Директор регионального управления также уточнил, что до конца текущего года ПАО КБ «ПриватБанк» планирует открыть только в Закарпатской области около 10 отделений такого типа.

«Поскольку «ПриватБанк» - лидер по количеству клиентов в Украине, то руководство финансового учреждения постоянно думает над упрощением обслуживания, доступностью, делает редизайн помещений. Мы работаем, чтобы клиентам было удобнее», - добавил О.Блащук.

По информации ПАО КБ «ПриватБанк», только в течение последнего месяца в западных областях уже открыли 4 новых отделения. В общем, в январе по стране заработало более 20 новейших банковских отделений в свободном формате, а до конца года банк откроет еще более 200 таких современных банковских офисов.