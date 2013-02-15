На борту разбившегося в Донецке самолета летело 16 «зайцев»
На борту упавшего под Донецком одесского самолета было 16 «лишних» пассажиров.
Об этом сообщают Комментарии.
Мэр Одессы Алексей Костусев распорядился создать комиссию по проверке соблюдения КП «Международный аэропорт Одесса» режима доступа на контрольную часть зоны аэропорта, сообщили в мэрии.
По данным муниципалитета, на такой шаг мэра толкнуло то, что на борту самолета находилось 52 человека, в том числе – 8 членов экипажа. В то же время, по данным КП «Международный аэропорт Одесса», согласно полетной ведомости загрузки на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа. Комиссию возглавил первый вице-мэр Одессы Николай Ильченко.
«Задача Одесского городского головы – четко разобраться: почему на борту самолета оказалось больше пассажиров, чем по полетным ведомостям. Если комиссия выявит нарушения со стороны КП «Международный аэропорт Одессы, реакция городской власти будет очень жесткой», - подчеркнул Николай Ильченко.