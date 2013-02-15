Пострадавших в катастрофе Ан-24 родственники забирают домой

00:44, 15 февраля 2013
Общество
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Донецкая областная госадминистрация взяла на себя все расходы по обеспечению лечения всех пострадавших 13 февраля в авиакатастрофе самолета Ан-24, находящихся в стационарах в больницах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении напомнили, что на данный момент в Донецкой областной травматологической клинике находятся на лечении 8 человек, пострадавших в результате падения самолета и один человек – в Центральной городской больнице №1.

По словам главного врача областной травматологии Владимира Климовицкого, у всех этих пациентов «превалирует психотравма».

«Больные транспортабельны. Мы им предложили пройти лечение у нас, но некоторые будут лечиться дома, сегодня к ним приехали родственники... Необходимыми лекарствами больные обеспечены, все расходы на себя взяла Донецкая областная администрация», – отметил главный травматолог области.

В. Климовицкий также сообщил, что на борту самолета находился десятилетний ребенок. После осмотра врачи сделали заключение, что он не получил никаких травм и медицинская помощь ему не понадобилась.

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