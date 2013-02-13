Ватикан подтвердил, что Папа перенес операцию на сердце
01:44, 13 февраля 2013Общество
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Ватикан подтвердил, что папа римский Бенедикт XVI, объявивший о своем уходе с поста понтифика, в течение многих лет имел кардиостимулятор.
Однако, как утверждает пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди, причиной отречения папы не являлась какая-либо конкретная болезнь.
Он также отметил, что последним публичным выступлением Бенедикта XVI станет его последняя месса на площади Святого Петра в Риме 27 февраля. После отречения понтифик не будет играть никакой роли в управлении католической церковью.
Ранее СМИ сообщали, что менее трех месяцев назад Папа перенес операцию. Ф.Ломбарди подтвердил эту информацию, добавив, что имела место штатная замена батареи кардиостимулятора, уточняет РосБизнесКонсалтинг.
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