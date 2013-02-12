Донецкий губернатор просит усилить ответственность за "копанки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Шишацкий сообщил на пресс-конференции.

«Копанки - это однозначно зло. И я планирую в ближайшее время собрать наших депутатов Верховной Рады. Предварительно как раз собираюсь собрать 15 февраля, тем более они все работают в регионах, закрепленных округах.... И одним из вопросов - мы даем законодательные инициативы, которые необходимы области», - сказал А.Шишацкий. При этом он подчеркнул, что намерен обсудить с ними возможности скорейшего продвижения законодательных инициатив, касающихся ужесточения ответственности за незаконную разработку недр.

Он также отметил, что «пока решается вопрос об ужесточении наказания за незаконную добычу угля, наша задача постараться максимально «обрезать» рынок сбыта угля, добытого в «копанках», ведь все идет от денег». «Есть спрос будет и предложение. Я не хотел бы, чтоб ответственность за незаконную добычу угля наступала только после гибели кого-то на нелегальной «копанке», - сказал председатель ОГА.