Крымские журналисты отказались работать «на спиногрызов с депутатскими значками»

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке тележурналист Владимир Андронаки, который был одним из организаторов забастовки.

В.Андронаки заявил о конце забастовки.

«Наша эпопея подошла к концу. В понедельник мы подали заявление об увольнении по собственному желанию. Ушли почти все "новости", пара операторов, ну и нас, из других отделов пара человек», - написал журналист.

Как сообщил УНИАН В.Андронаки, всего сегодня написали заявления 7 человек.

Еще 5 журналистов, работавших по трудовому соглашению, по словам тележурналиста, «были буквально изгнаны с территории телекомпании».

Кроме того, 8 февраля после забастовки началось давление на других сотрудников: телеведущему определили рабочий кабинет на другом конце Симферополя, на остальных посыпались угрозы и выговоры.

В.Андронаки считает, что учредители ЧТРК довольны тем, что «бунтовщики покинули телекомпанию», но, по его словам, журналисты не проиграли.

«Мы не считаем, что проиграли. Мы победили алчных олигархов, которым показали, что можем успешно отстаивать права. Нас было мало, наши коллеги, которые морально на нашей стороне, проявили нерешительность, испугались. Поэтому мы не добились всего, что наметили. Теперь оставшимся в телекомпании решать - работать или не работать бесплатно на спиногрызов с депутатскими значками. А мы свой выбор сделали», - заявил В.Андронаки.

Он также сообщил, что 12 февраля, в 12.00 на ул. Пушкинской, 20 уволившиеся сотрудники ЧТРК проведут пресс-конференцию, «которая поставит точку нашей забастовке, но не на расследовании финансовых махинаций на ЧТРК».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля часть сотрудников Черноморской телерадиокомпании вышла на работу, но к служебным обязанностям не приступила, объявив о забастовке. Они заявили, что более двух лет в телекомпании систематически задерживается выплата зарплаты и сейчас она составляет три месяца.

Народный депутат Людмила Денисова, которая является одним из учредителей канала, заявила, что задержка составляет два месяца и она будет выплачена.

Л.Денисова сообщила также, что Андронаки и ряд других журналистов были уличены в «халтуре» - на технике канала работали «налево».

Правоохранители разбираются в ситуации на ЧТРК.

Справка УНИАН. Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года. Сейчас она охватывает вещанием территорию Крымской автономии и Севастополя.

Канал контролируют депутаты Верховной рады Украины от оппозиции Андрей Сенченко и Людмила Денисова.