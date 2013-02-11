МВФ поддерживает пересмотр налоговых льгот в Украине - Миндоходов

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

«Мы заручились поддержкой МВФ и договорились, что в рамках работы миссии технической помощи Фонда возможно плодотворное сотрудничество по формированию четкой программы инвентаризации этих льгот», - процитировала пресс-служба главу Миндоходов Александра Клименко.

Согласно сообщению, Министерством доходов и сбора для пересмотра налоговых льгот в различных отраслях экономики уже проведена серьезная работа.

«Действует рабочая группа, в которую входят представители Минфина, Миндоходов, Минэкономики, Нацбанка», - уточнила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство заявило о желании отменить половину существующих в Украине льгот по налогу на прибыль и НДС.

В ноябре 2012 года Александр Клименко сообщил, что к февралю этого года Госналогслужба, которая вошла в Миндоходов, проанализирует отраслевые льготы.

В сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. По оценкам Минфина, за счет действия налоговых льгот и преференций национальные производители в 2012 году получили дополнительную прибыль около 62 млрд грн, в 2013 году этот показатель достигнет 70 млрд грн.