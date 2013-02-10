Непогода оставила Киевскую область без электричества

В Киевской области из-за ненастья обесточено 30 населенных пунктов.

В результате неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 30 населенных пунктов в Киевской области. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к возобновлению энергоснабжение населенных пунктов привлечены бригады Киевоблэнерго.

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