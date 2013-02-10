Непогода оставила Киевскую область без электричества
11:02, 10 февраля 2013Общество
2165
В Киевской области из-за ненастья обесточено 30 населенных пунктов.
В Киевской области мокрый снег обесточил 30 населенных пунктов / Фото: dt.ua
В результате неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 30 населенных пунктов в Киевской области.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к возобновлению энергоснабжение населенных пунктов привлечены бригады Киевоблэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter