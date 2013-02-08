Ляшко придет на прямой эфир к Безулик с вилами

Депутат сообщил об этом в своем блоге на Корреспондент.net.

"Проверим, суть программы" Справедливость "соответствует ли ее названию. Поскольку меня не пригласили - приду сам. Меня пригласила не редакция канала, а народ Украины, который хочет слышать правду. Приду вместе с вилами", - отметил Ляшко. Депутат также отметил, что его редко приглашают на эфиры различных программ на телевидении. "Долгое время меня не приглашают на эфиры ведущих программ ... Игнорирует" Интер "- долго не приглашали на" Большую политику "Киселева. Теперь у них новая программа - так называемая" Справедливость ", которую ведет Безулик. А где же справедливость, если меня не приглашают? ", - рассказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что рейтинги каналов только растут, когда он присутствует на эфирах.