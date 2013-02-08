В Украине внедряют новый формат банковского обслуживания, первые такие отделения уже в Луганске

Он действует в 6 новых отделениях ПриватБанка - два находятся в густонаселенных жилых массивах города и четыре в городах и райцентрах области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПриватБанка. По словам директора Луганского филиала ПриватБанка Эдуарда Мизина новые отделения ПриватБанка, который традиционно является крупнейшим новатором среди украинских банков, на первый взгляд не очень напоминают банк - единое открытое пространство, нет кабинетов специалистов, табличек с названиями услуг. Каждый сотрудник отделения является универсальным банкиром, который сможет предоставить клиентам любую услугу и научить пользоваться банком самостоятельно - даже дома. И никаких очередей в банковской кассы.

"Это не только удобная открытая архитектура помещений, это совершенно новый для Украины открытый формат обслуживания, когда с клиентом сможет работать каждый свободный сотрудник отделения, а любую услугу можно будет получить за несколько минут», - говорит Эдуард Мизин.

Он также сообщил, что в таком формате открытого обслуживания начали активно работать крупнейшие финучреждения Америки и Европы. В Украине же первым его внедряет именно ПриватБанк. "Мы работали с лондонскими консультантами, которые делают такие же проекты для крупнейших банков Европы. Такое универсальное отделение, своеобразный банковский макдональдс, где можно быстро получить современные и качественные услуги, за рубежом уже становится стандартом обслуживания, и банки, которые не смогут или не успеют перестроиться, однозначно будут проигрывать ", - отмечает директор Луганского филиала ПриватБанка.

Банкиры утверждают, что в новых отделениях клиентов с удовольствием будут учить банковскому самообслуживанию. И уже вскоре посещать офисы банка нужно будет только для получения карты или обмена валют. Все остальные операции, даже открыть депозит, удобнее проводить дома или в офисе - через интернет или мобильный телефон. А для пополнения карты наличными или оплаты услуг есть круглосуточные терминалы самообслуживания. Коммунальные же квитанции вовремя поможет оплатить система "Регулярные платежи".

Справка УНИАН. В Луганской области на сегодня действует 164 отделение ПриватБанка. В 2012 году было открыто 22 новых отделения. На протяжении января-марта 2013 года планируется ввести в эксплуатацию 9 отделений. Во всех новых отделениях внедряется открытый формат банковского обслуживания.