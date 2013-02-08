Томенко: реализуется план уничтожения Украинского радио

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.

По словам Н.Томенко, вчера впервые в истории Украины почти на треть сократилось вещание программ Украинского радио.

Н.Томенко уточнил, что речь идет о программах Украинского радио, радиостанций “Проминь” и УР-3.

При этом, по словам Н.Томенко, никто не дал никаких объяснений, отчего это произошло. Однако на его запрос в Госкомтелерадио ответили, что в начале февраля были внесены изменения в смету Украинского радио, и его финансирование было уменьшено в 7 раз.

По мнению Н.Томенко, таким образом реализуется план уничтожения Украинского радио как единственного 100-процентного украинского вещателя. Он объяснил, что только на УР 100% программ выходит на украинском языке, а также только этот радиовещатель уделяет достаточно внимания программам на образовательную и культурную тематику.

Руководитель комитета обратился к премьер-министру и Президенту с просьбой в кратчайшие сроки возобновить финансирование Украинского радио. По его словам, если до понедельника этого не будет сделано, то Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации соберется на экстренное заседание, чтобы рассмотреть эту ситуацию.

“Мы не допустим уничтожения Украинского радио”, - заявил Н.Томенко.