Депутат предлагает запретить концессию киевского аэропорта

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект был обнародован в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

В частности, данным законопроектом предлагается исключить аэропорт "Борисполь" из перечня объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Также предлагается отдельно оговорить, что данный объект не может передаваться в концессию.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, аэропорт «Борисполь» является прибыльной организацией и к тому же бюджетообразующим предприятием для города и Бориспольского района.

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады приняла решение принять данный документ за основу с рекомендацией народному депутату доработать его отдельные пункты.

Напомним, ранее представители украинских властей неоднократно заявляли о возможности передачи украинских аэропортов в концессию. В частности, пребывая на должности вице-премьер-министра – министра инфраструктуры, Борис Колесников заявил, что концессионный конкурс по аэропорту «Борисполь» может быть объявлен до конца первого полугодия 2013 года. «Июль-август – это крайний срок. Я думаю, что в первой половине 2013 года все будет закончено», – сказал он.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.