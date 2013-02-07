Азаров обещает рост ВВП на 3% в этом году

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом Н.Азаров сказал во время встречи с председателем европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом.

«Я убежден, что в 2013 году нам удастся обеспечить рост ВВП на уровне 3%», - отметил Н.Азаров.

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По его словам, экономический рост будет достигнут, в частности, учитывая прогнозы экспертов, которые есть у правительства, о существенном росте отечественного агропромышленного производства в 2013 году. Кроме того, в четвертом квартале 2012 года на мировых рынках произошел рост цен на металлургическую продукцию, и эта тенденция удерживается, добавил премьер-министр.

Н.Азаров также отметил, что сейчас правительство завершает разработку программы активизации внутреннего производства, которая должна компенсировать экономическое замедление в 2012 году.

В тоже время глава правительства проинформировал К.Джарвиса о мерах, которые предпринимает правительство для поддержки экономического роста и улучшения внешнеторгового баланса Украины, а также для оздоровления финансовой ситуации в НАК ”Нафтогаз”. Он отметил, что Украина поддерживает согласованные параметры дефицита госбюджета, а монетарная политика НБУ отвечает договоренностям в рамках программы stand-by с МВФ.