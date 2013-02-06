Москаль заявляет о росте преступности: такого не было за все годы независимости

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль заявляет о резком росте уровня преступности в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, согласно справке Генеральной прокуратуры, которая обеспечивает ведение Единого реестра досудебных расследований и осуществляет формирование статистической информации о состоянии и структуре уголовных правонарушений, на протяжении января этого года зарегистрировано криминальных правонарушений (производств) 148 тысяч 44. В то же время за январь 2012 года (когда действовал старый УПК), согласно статистике МВД Украины, зарегистрировано 42 тысячи 372 преступлений.

Из нынешних 148 тысяч 44 уголовных производств 39 тысяч 268 уже закрыты. При этом уровень преступности на 10 тысяч населения в январе 2013 года составляет 23,9%, тогда как в январе 2012 г. – 9,3%, сообщает Г.Москаль.

По его словам, в некоторых регионах этот показатель просто зашкаливает.

Так, в Крыму он составляет 36,6%;

в Севастополе – 61,2%.

в Днепропетровской области – 33,8%;

в Киеве – 37,6%;

в Херсонской области – 35,2% ;

в Николаевской области – 29,4%;

«Такого уровня преступности на 10 тысяч населения не фиксировалось за все годы независимости Украины», - отмечает депутат.

По его информации, особо тяжких преступлений зарегистрировано 9 тысяч 934 против 1 тысячи 55 за аналогичный период прошлого года. Тяжких преступлений – 22 тысячи 280 против 14 тысяч 292 за январь 2012 г. Преднамеренных убийств – 5 тысяч 270 против 240 за январь 2012 года.

«Как бывший работник МВД, я хорошо понимаю, что раньше милиция могла скрывать от учета кражи кур, велосипедов и другие мелкие преступления. Но убийства никто не скрывал. В Донецкой области зарегистрированы 1227 убийств. В Крыму – 744 убийства, в Киеве - 525, в Харьковской области – 320, в Николаевской – 292. Кроме того, зарегистрировано: грабежей 2 тысячи 819 против 1 тысячи 610 за аналогичный период 2012 года; разбоев – 1 тысяча 523 против 286 за январь 2012 года; краж – 34 тысячи 501 против 20 тысяч 366», - сообщает Г.Москаль.