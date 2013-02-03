Москаль просит Киевстар выяснить, как с его номера отправлялись фальшивые СМС

Народный депутат Украины Геннадий Москаль направил президенту компании «Киевстар» Игорю Литовченко депутатское обращение относительно инцидента с сфальсифицированными СМС-сообщениями с его номера.

Об этом говорится на его официальном сайте.

«Должен констатировать, что из контрактного номера “Киевстар” 06765*****, который зарегистрирован на мое имя еще со времени приобретения мной полномочий народного депутата Украины в 2007 году, 31 января этого года на мобильные телефоны моих коллег по ВО «Батькивщина» были посланы сфальсифицированные сообщение провокационного содержания», - отмечается в обращении.

«Эти сообщения имели целью дезориентировать адресатов в вопросе собрания народных депутатов от оппозиции, запланированных на 31 января. Информацию о СМС-сообщении из моего номера с соответствующими иллюстрациями опубликовали достаточно много СМИ, однако компания «Киевстар» до сих пор не заявила о своей непричастности к этому», - отметил депутат.

Г.Москаль просит выяснить, как именно стало технически возможным отправление фальсифицированных сообщений с его номера, почему компания не провела внутреннего расследования этого факта, и надеется, что «Киевстар» осуществит все необходимые мероприятия для установления виновников инцидента и недопущения его повторения в будущем.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные фракции планировали провести 31 января в 10 утра в Верховной Раде собрание депутатов. Однако их пытались сорвать неизвестные лица, которые ночью обзвонили депутатов с сообщением о том, что мероприятие якобы отменяется. А некоторые из парламентариев получили СМС-сообщения с «фейковых номеров», которые совпадают с номерами депутатов Геннадия Москаля, Ольги Боднар и представителя секретариата «Свободы» Сергея Рудика.