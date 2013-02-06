В поддержку Павличенко под судом активисты зажгли файеры

Активисты, выступающие в защиту отца и сына Павличенко, обвиняемых в убийстве судьи, собрались под Апелляционным судом Киева.

В поддержку подсудимых они зажгли файеры.

"Как эти файеры - горят наши сердца", - заявили активисты.

Как сообщает ТВi, среди участников демонстрации - много болельщиков ФК "Динамо" (Киев).

"Мы сделаем все возможное, чтобы их выпустили, и наказали тех бандитов, виновных в преступлении", - заявил во время акции "свободовец" Юрий Левченко.

Активисты скандировали лозунги: "Вместе и до конца!", "Свободу! Честность! Свободу Павличенко!", "Сегодня Павличенко - завтра ты!".