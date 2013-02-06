В поддержку Павличенко под судом активисты зажгли файеры
11:26, 06 февраля 2013Общество
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Активисты проводят митинг в поддержку подозреваемых в убийстве судьи.
Акция в поддержку Павличенко / Фото Насти Станко из Facebook
Активисты, выступающие в защиту отца и сына Павличенко, обвиняемых в убийстве судьи, собрались под Апелляционным судом Киева.
В поддержку подсудимых они зажгли файеры.
"Как эти файеры - горят наши сердца", - заявили активисты.
Как сообщает ТВi, среди участников демонстрации - много болельщиков ФК "Динамо" (Киев).
"Мы сделаем все возможное, чтобы их выпустили, и наказали тех бандитов, виновных в преступлении", - заявил во время акции "свободовец" Юрий Левченко.
Активисты скандировали лозунги: "Вместе и до конца!", "Свободу! Честность! Свободу Павличенко!", "Сегодня Павличенко - завтра ты!".
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