Полтавский горсовет вернул в собственность города Кадетский корпус

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что памятник архитектуры, который более 10 лет разваливается на глазах у всего города, теперь официально принадлежит территориальной общине Полтавы в лице Полтавского городского совета на праве коммунальной собственности.

«После нескольких лет судебной волокиты и обещаний Кадетский корпус все-таки вернули городу. Последнее решение Высшего хозяйственного суда вступило в силу в ноябре 2012 года... Для того, чтобы начать там хоть что-то делать, надо было принять его в коммунальную собственность», - сказал А.Мамай.

Теперь власть закажет техническое обследование состояния здания Кадетского корпуса и его технический паспорт. Кроме того, для Кадетского корпуса планируют нанять охрану, а к предыдущему владельцу - ООО «АОНа-Трейдинг» - власти хотят применить финансовые санкции за нарушение Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Уполномоченным лицом, заниматься подписанием соответствующих документов о возврате в коммунальную собственность Кадетского корпуса, депутаты определили первого заместителя мэра Вячеслава Стеценко.

Справка УНИАН. В сентябре 1829 года военным губернатором Репниным было объявлено об учреждении в Полтаве Кадетского корпуса. 27 июня 1835 года началось его строительство. 6 декабря 1840 года состоялось торжественное открытие корпуса и первый прием кадетов.

В советские годы там размещалось Полтавское артучилище, которое было расформировано и несколько лет корпус пустовал.

В 2004 году власти города под руководством Анатолия Кукобы продали корпус израильскому владельцу. С тех пор здание начало быстро ветшать.

В 2010 году Полтавский горсовет под руководством Андрея Матковского принял решение о том, что Кадетский корпус необходимо вернуть городу через суды. Суды были выиграны в 2012 году.