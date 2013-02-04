Украина плетется в хвосте рейтинга наиболее инновационных стран мира

Как выяснил Корреспондент.biz, инновационность страны измерялась согласно семи критериев. Среди них: интенсивность исследовательских и конструкторских работ (R&D); уровень развития высоких технологий; число исследователей; уровни производительности труда и образования, эффективность промышленности и патентная активность.

По уровню интенсивности исследований Украине досталось 37 место, производительности труда - 69, концентрации высоких технологий - 47, числу ученых - 39, производительности промышленности - 34, уровню образования - 6, а патентной активности - 17.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге досталось США, вторую строчку получила Южная Корея, третью - Германия, четвертую - Финляндия, а заключила пятерку Швеция. Украина оказалась между Грецией (41) и Болгарией (43).

В свою очередь, Россия оказалась на 14-й строчке списка, а Польша - на 30-м.

Внизу списка оказались Южная Африка (50), Беларусь (49) и Македония (48).

Ранее сообщалось, что журнал The Economist представил рейтинг стран, обладающих наибольшим потенциалом в среднесрочной перспективе В этом списке Украина занимает одну из нижних строчек, опередив лишь Кению и Нигерию.