В Донецке осудили бандитов, напавших на инкассаторов «Укрпочты»

20:09, 04 февраля 2013
Общество
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В Донецке членов организованной преступной группы за вооруженное нападение на инкассаторскую машину «Укрпочты» приговорили к 10 и 11 годам тюрьмы.

Членов ОПГ приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы / Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Апелляционный суд Донецкой области оставил решение суда первой инстанции без изменений, и приговор о лишении свободы преступников на 10 и 11 лет вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что в ходе досудебного следствия было установлено, что злоумышленники, согласно заранее разработанному плану, на автодороге в направлении села Придорожное Старобешевского района 15 ноября 2011 года осуществили разбойное нападение на экипаж инкассаторской машины «Укрпочты» и завладели имуществом Почтамта в сумме почти 700 тыс. грн. Эти средства предназначались для социальных выплат гражданам.

Злоумышленники готовили план нападения на протяжении полутора месяцев: отслеживали маршрут инкассаторской машины, изучали расписание ее движения. Ради реализации своего замысла члены ОПГ похитили автомобиль, облачились в форму работников милиции и вооружились огнестрельным оружием.

В результате оперативно-следственных мероприятий преступление было раскрыто, а все его фигуранты задержаны.

Согласно решению Старобешевского районного суда, подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой) УК Украины. Организатор приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, двое его подельников - к 10.

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