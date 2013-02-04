В Донецке осудили бандитов, напавших на инкассаторов «Укрпочты»

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Апелляционный суд Донецкой области оставил решение суда первой инстанции без изменений, и приговор о лишении свободы преступников на 10 и 11 лет вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что в ходе досудебного следствия было установлено, что злоумышленники, согласно заранее разработанному плану, на автодороге в направлении села Придорожное Старобешевского района 15 ноября 2011 года осуществили разбойное нападение на экипаж инкассаторской машины «Укрпочты» и завладели имуществом Почтамта в сумме почти 700 тыс. грн. Эти средства предназначались для социальных выплат гражданам.

Злоумышленники готовили план нападения на протяжении полутора месяцев: отслеживали маршрут инкассаторской машины, изучали расписание ее движения. Ради реализации своего замысла члены ОПГ похитили автомобиль, облачились в форму работников милиции и вооружились огнестрельным оружием.

В результате оперативно-следственных мероприятий преступление было раскрыто, а все его фигуранты задержаны.

Согласно решению Старобешевского районного суда, подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой) УК Украины. Организатор приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, двое его подельников - к 10.