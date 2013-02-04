Чиновников мэрии Каховки поймали на «дерибане» госимущества

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников мэрии г. Каховка, которые нанесли ущерб государству, проводя приватизацию объектов коммунальной собственности по заниженным ценам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, сотрудники СБУ установили, что вследствие неправомерных действий высокопоставленного чиновника мэрии в ходе приватизации объектов коммунальной собственности государству был нанесен крупный ущерб. Выполняя контролирующие функции и непосредственно отвечая за результаты по продаже городских объектов, государственный служащий грубо нарушил регламент оценки и процедуру реализации жилых и технических помещений. Так одно из зданий рыночной стоимостью 1,47 млн грн было реализовано частным структурам всего за 30 тыс. грн.

По материалам СБУ прокуратура Херсонской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировала уголовное производство по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК «Злоупотребление властью или служебным положением» (наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) и ч. 2 ст. 367 УК «Служебная халатность» (наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенное должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Материалы производства переданы по подследственности в УМВД в Херсонской области.