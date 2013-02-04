На Закарпатье 18 сел до сих пор сидят без электричества

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. (2 и 3 февраля в результате осадков в виде дождя, мокрого снега, таяния снега и из-за засоренности водостоков и дренажных систем на Закарпатье произошло частичное подтопление 226 подворий и около 100 га сельскохозяйственных угодий – УНИАН).

Всего для ликвидации последствий ненастья привлекалось от Территориального управления МЧС в области 129 человек личного состава, 26 единиц техники, а также 8 мотопомп (откачано 10 тыс. 683 куб. м воды). От коммунальных служб - 115 человек и 12 единиц техники (откачано 731 куб. м воды).

Подразделениями ТУ МЧС в Закарпатской области проводится работа по откачиванию воды из подвальных помещений жилых домов в Ужгороде и Иршавском районе.

В Ужгороде 2 и 3 февраля было подтоплено 52 подворий. На данное время откачана вода из 50 дворов, остаются подтопленными 2. В Ужгородском районе было подтоплено 7 подворий, из которых вода полностью откачана.

В Мукачеве было подтоплено около 157 подворий и 70 га сельхозугодий. (с 55 подворий вода откачана, со 100 - вода сошла самотеком). Остаются подтопленными 2 подворья и 43 га сельхозугодий.

В Иршавском районе в с. Каменское было подтоплено 10 дворов, с которых вода сошла самотеком. В селах Сельцо, Ольховка, Каменское было подтоплено около 30 га сельскохозяйственных угодий, вода сошла самотеком с 25 га, остаются подтопленными около 5 га.

Вместе с тем, отключенными от электроснабжения на данное время остаются 18 населенных пунктов: в Межгорском районе 5 населенных пунктов, Воловецком - 6, Тячевском - 4, Раховском - 3.

Аварийными бригадами ПАО «Закарпатьеоблэнерго» проводятся работы по возобновлению электроснабжения. Всего работают 98 человек и 23 единицы техники (20 аварийных бригад).